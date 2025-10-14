عبدالله قنيص



داهم رجال أمن ومباحث العبدلي صباح أمس مصنعا للخمور المحلية في منطقة صحراوية ببر العبدلي وضبط 6 آسيويين يقومون على إدارته.



وبحسب مصدر أمني، فإن مداهمة المصنع جاءت إثر عمليات رصد وتحر، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من البراميل المستخدمة في عملية التقطير، وأدوات التصنيع ومعدات خاصة لتصنيع الخمور، بالإضافة إلى عدد كبير من الزجاجات المعبأة والجاهزة للبيع.



وتابع: خلال التحقيق مع الآسيويين اعترفوا بتصنيع الخمور ومن ثم بيعها، وجار إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.



وكانت وزارة الداخلية ضبطت أغسطس الماضي 67 متورطا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، عبر مداهمة 6 مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و4 مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية.