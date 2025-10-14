قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعطي «أملا أكبر في السلام» في أوكرانيا.



وكتب زيلينسكي عبر حسابه على فيسبوك «عندما يتحقق السلام في جزء من العالم، فإنه يعطي أملا أكبر في تحقيق السلام في مناطق أخرى».



وأضاف أن «قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن بالتأكيد أن يكونا لصالحنا في أوكرانيا أيضا»، مشيدا بترامب الذي اعتبر أنه يتحلى بالصفتين.



من جانبه، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أنه يتابع مع الرئيس الأميركي الوضع في أوكرانيا «لنرى ما يمكننا أن نفعله معا لإنهاء الحرب».



وقال ميرتس للصحافيين على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ بشأن غزة «نعتمد على استمرار دعم ومساعدة الولايات المتحدة. وكما أثبتم ذلك في الشرق الأوسط، عليكم أيضا أن تثبتوا ذلك معنا في أوكرانيا».



وأضاف «إذا وقف المجتمع الدولي متحدا، سيتسنى» تحقيق السلام.



في المقابل، حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف عبر تليغرام من أن تسليم واشنطن صواريخ (توماهوك) إلى كييف «قد ينتهي بكارثة للجميع».



وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي «لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون مجرد تهديد أجوف آخر».



بدوره، أكد «الكرملين» أنه من غير المقرر في الوقت الحالي إجراء أي محادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بشأن تزويد أوكرانيا صواريخ «توماهوك»، بعد تحذير صادر عن الرئيس الأميركي.



وقال ترامب يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري إنه قد يهدد بوتين بتسليم هذه الصواريخ البعيدة المدى لكييف إذا لم توافق روسيا على إنهاء الحرب التي بدأتها عام 2022.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إفادة صحافية «لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حتى الآن بشأن إجراء محادثة هاتفية. حالما يتم التوصل إلى اتفاق، ستجرى المحادثة».



وأكد أن تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة سيعزز انخراط واشنطن في الحرب لأن «التعامل مع هذه الصواريخ المعقدة سيتطلب مشاركة خبراء أميركيين بطريقة أو بأخرى».