غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد أن ترؤس سموه وفد الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان في وداع سموه على أرض المطار وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.أحمد فؤاد وأعضاء سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافة القمة وسعيه الدؤوب للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.