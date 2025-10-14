بيروت – ناجي شربل وأحمد عز الدين

علمت "الأنباء" ان شركات عالمية واميركية مرموقة ستشارك في مؤتمر "بيروت 1" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 18 نوفمبر المقبل و19 منه في بيروت (بافيون رويال بالواجهة البحرية للعاصمة).



توازياً، تستمر التحضيرات لانعقاد الدورة السنوية الـ 21 لملتقى الاعلام العربي في بيروت 29 أكتوبر الجاري و30 منه، في قاعة "الميدل إيست" داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي سيحضر حفل الافتتاح الرسمي. وسيكرّم المؤتمر الصحافي فرنسوا عقل وآخرين. ويعرف عقل بأنه معلّم أجيال في الصحافة اللبنانية، وأحد أبرز رؤساء التحرير ومدراء التحرير في الإعلام العربي (97 سنة) والمحافظ على حضور ذهني وبدني متقد.



عمل عقل في "النهار" وكان أحد أبرز صانعي مجدها، خصوصاً في فترة توليه منصب مدير "التحرير" في أوج الحرب الأهلية، حيث واظب على إصدارها من مقرها في الحمراء، بعد نجاته من محاولة خطف على جسر الرينغ واقتياده من قبل مسلحين فلسطينيين الى منطقة زقاق البلاط، حيث تعرف اليه بالصدفة أحد العناصر الذي كان يعمل مزيناً للشعر وكان يزور عقل في مكتبه، فتم إطلاق سراحه مع رفيقيه الراحلين أنسي الحاج وأميل داغر. ثم تولى رئاسة تحرير الصحيفة العريقة لاحقاً قبل ان يختار ترك مهامه من موقع رئاسة التحرير.



في السياسة، قال مصدر نيابي لـ"الأنباء": " رغم الانشغال بالسجالات السياسية الداخلية، سواء حول موضوع الإعمار بين الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، وتسجيل المواقف بشأن الانتخابات النيابية وصولاً إلى العروضات الكشفية للحزب في المدينة الرياضية (الأحد)، وما ترمز إليه من إشارات سياسية، فإن التصعيد الإسرائيلي الأخير والتهديدات يثيران قلق المسؤولين، ويبقيان الوضع الجنوبي في واجهة الاهتمام، بعد تدمير آليات إعادة الإعمار في الغارات الأخيرة على المصيلح فجر السبت الماضي، والتي حملت رسالة واضحة بأن القرارات اللبنانية سواء بالذهاب الى مجلس الأمن الدولي أو تأمين الأموال ولو بالجزء القليل لبدء عملية الإعمار بشكل محدود، لا مكان لتنفيذها في قرى الشريط الحدودي المحتل قبل تنفيذ ما تضعه الحكومة الإسرائيلية من شروط حول تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024، وفي مقدمها نزع سلاح "حزب الله "، رغم الصوت اللبناني الرسمي العالي، الذي يؤكد أنه قد وفى بكل التزاماته بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، فيما بقيت إسرائيل كعادتها تتجاهل كل الاتفاقات وتواصل التصعيد".



وأضاف المصدر "اتخذ التصعيد الأخير منحى جديداً، فبعد التحذير بإخلاء المباني وقبل تدميرها لجأ إلى اعتماد "المسيرات الناطقة " التي تحذر السكان من استقبال أي شخص وتطلب مغادرة آخرين محذرة من وجودهم في بلدات معينة".

توازياً، تعود لجنة وقف إطلاق النار الى الاجتماع غداً في مقر قيادة القوات الدولية في بلدة الناقورة الساحلية الحدودية، لبحث الوضع الميداني جنوب الليطاني وسط عدم رضا لبناني على الصمت الذي تلتزمه حيال العدوان المستمر من قبل إسرائيل بكل الأشكال، والذي طالت استهدافاته القوات الدولية نفسها، حيث أصيب أحد عناصرها بشظايا قنبلة أطلقها الجيش الإسرائيلي على مقربة من موقع لهذه القوات. كما يثير الجانب اللبناني عدم تحرك الدول الراعية والمشاركة في هذه اللجنة برئاسة جنرال أميركي، وقد تغيرت قيادة هذه اللجنة ثلاث مرات خلال 10 اشهر، من دون أي تغيير في أدائها .



على الصعيد الانتخابي، رغم الخلاف الحاد حول اقتراع المغتربين والسجال الذي تحوّل إلى ما يشبه الطابع الشخصي بين "القوات اللبنانية" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن كل الأحزاب والقوى السياسية بدأت تنشط من خلال تحريك ماكيناتها الانتخابية وتوسعة دائرة الاتصالات، سواء على الصعيد الشعبي أو عبر نسج تحالفات جديدة وفقاً للمعطيات المستجدة في ضوء التطورات اللبنانية والإقليمية، مع إبقاء الاحتمالات مفتوحة في كل الاتجاهات، سواء لجهة مشاركة المغتربين في الاقتراع لـ 128 نائباُ، او لـ 6 نواب في الخارج .

حياتياً، دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان، المستأجرين الذين يقلّ مجموع الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من الإيجار عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، للمبادرة فوراً ومن دون إبطاء إلى تقديم طلب استفادة من الصندوق أمام اللجنة المختصة مسند للقانون 2/2017. كما نصحتهم بإرسال كتاب حفظ حق إثبات وضع قانوني يعلمون المؤجر بموجبه بتطبيق القانون وبالتمسك بالتعليق المنصوص عنه في المادة 58، كما ويعلمونه برغبتهم في الاستفادة من السنوات الإضافية المعطاة لشريحة المستفيدين من الصندوق التي ينتمون إليها.



