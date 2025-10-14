وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد المرافق لسموه صباح اليوم، إلى سلطنة عمان وذلك في زيارة أخوية.

وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان وصاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة الدكتور محمد ناصر الهاجري.