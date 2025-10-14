بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق لسموه عصر اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد زيارة أخوية.

وكان على رأس مودعي سموه على أرض المطار أخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية و د. حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني و م. سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة د. محمد ناصر الهاجري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.