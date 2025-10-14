بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية الى السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة هذا نصها:

«حضرة صاحب الجلالة الأخ السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه

سلطان عمان الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد...

وإذ أغادر سلطنة عمان الشقيقة بعد اختتام زيارتنا الأخوية، فإنه يطيب لي والوفد المرافق أن نعرب لجلالتكم عن عميق الشكر ووافر الامتنان لما لقيناه في بلدنا الثاني وبين أهلنا من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وطيب وفادة جسدت أسمى معاني المحبة والإخاء التي تجمع بين الأشقاء، وعكست ما يربط بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة شامخة بثباتها وقوتها، لما تحمله من سمات مبنية على وحدة المصير وتكامل الأهداف.

وإن هذه الزيارة تأتي امتدادا لسلسلة اللقاءات الودية التي نحرص عليها، وتتويجا للروابط الأخوية المتينة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، واستكمالا للنهج المشترك في تعزيز أواصر التعاون، وتؤكد الحرص على تطوير الشراكة الثنائية القائمة على أسس من التفاهم والاحترام المتبادلين، والدفع بها إلى آفاق أوسع وأكثر شمولا نحو مزيد من التكامل والترابط المنشودين في شتى المجالات والميادين، تتحقق معهما آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ويخدم مصالح بلدينا المتبادلة.

وأجدد التأكيد على اعتزازنا بالعلاقات المتميزة مع الشقيقة العزيزة سلطنة عمان مغتنما هذه الفرصة لأبعث إلى جلالتكم أطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية ودوام التوفيق، راجيا لبلدكم وشعبكم الشقيق في ظل قيادتكم الحكيمة مزيدا من التقدم والرخاء.

وتقبلوا - جلالتكم - أسمى معاني التقدير.