نقلت وسائل إعلام أن الجيش استولى على السلطة في مدغشقر. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن وحدة النخبة في جيش مدغشقر أعلنت توليها السلطة بعد عزل الرئيس أندري راجولينا من قبل الجمعية الوطنية، بينما نقلت «رويترز» أن ضابطا رفيعا في جيش مدغشقر قال إن الجيش تولى مسؤولية البلاد.



وكان راجولينا قال إنه في «مكان آمن» وحض على «احترام الدستور»، في حين تشهد البلاد منذ أسابيع تظاهرات مناهضة للحكومة، وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين للمحتجين في نهاية الأسبوع.



وفي خطاب بث مباشرة عبر فيسبوك ولم يكشف فيه عن مكان وجوده، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في «مكان آمن» بعد «محاولة اغتيال».