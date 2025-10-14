بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي هذا، وقد رافق سموه وفد ضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ومدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال ذياب ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز.