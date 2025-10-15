القاهرة ـ ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية امس على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني ـ تجاري ـ خدمي ـ استثماري ـ صناعي ـ أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع... الخ) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بنسب واشتراطات محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.



وأكد الوزير شريف الشربيني أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والمستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات، ومنها القطاع العقاري.



وأوضح أنه تمت الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ومنح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 50% من قيمة غرامات التأخير على الاقساط المستحقة حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، على أن يتم منح إعفاء بنسبة 10% إضافية في حالة السداد خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان.



ونصت الموافقة على أن تكون الاستفادة من تلك التيسيرات مرة واحدة خلال المدة المحددة وفقا للضوابط والشروط الواردة بالقرار.