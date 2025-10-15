أزمة مستجدة خاصة بمياه الشرب المعبأة في لبنان، دخلت اليوميات اللبنانية، وجديدها صدور بيان عن وزير الصحة العامة د.ركان ناصر الدين جاء فيه: «نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة (وزير الزراعة د.نزار هاني) الرقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 المتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الأسواق لكونها ملوثة، يهم وزارة الصحة العامة التوضيح:



1- ان القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الأصيل خارج الأراضي اللبنانية.



2 - ان الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الأسواق باسم «تنورين»في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه.



3 - ان وزارة الصحة العامة باشرت أخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الأسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها.



4 - تؤكد وزارة الصحة العامة أن الإجراء المتخذ في حق شركة «تنورين» يلغى فورا اذا اتخذت كل الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته، وتشدد الوزارة في الوقت نفسه على التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها المعايير الصحية».



وكان وزير الزراعة د.نزار هاني طلب في قرار سحب كل العبوات الصادرة عن الشركة المعروفة بقوة في السوق اللبناني والدول العربية، بدعوى وجود بكتيريا إثر فحوص مخبرية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية، لجهة اقتصار الأمر على هذه الشركة دون سواها، وإصدار الوزير البديل قرارا بهذا الحجم لجهة تردداته في السوق اللبناني والعربي.



كذلك أعلن وزير العمل د.محمد حيدر في بيان ان «وزارة العمل تتابع ملف شركة مياه تنورين بكل اهتمام وجدية، وذلك إثر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حال قلق مشروع لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم».



وإذ أشار إلى «دعم الوزارة القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت عينه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي».



وعقد أركان الشركة المعنية مؤتمرا صحافيا في مقرها بجسر الباشا قرب الحازمية، تناولوا فيه الفحوصات المذكورة التي تمت في غياب أي ممثل عن الشركة. وأشاروا إلى فحوص أجريت على عينات من ينابيع الشركة في بلدة تنورين الشمالية الجبلية البترونية، وقد جاءت نتائجها نظيفة تماما بحسب ما ذكروا.