دمشق - هدى العبود



أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عن وفاة الباحث الموسيقي عثمان حناوي، شقيق الفنانة ميادة الحناوي، وكتب حساب النقابة عبر «فيسبوك»: «تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي، بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي، إنا لله وإنا إليه راجعون». وكان الراحل يعمل في الملحقية السورية في القاهرة خلال سبعينيات القرن الماضي، وهو الذي قدم شقيقته ميادة إلى الموسيقار محمد عبدالوهاب أثناء وجودها في مصر، وكان ذلك اللقاء بداية انطلاقتها الفنية الكبيرة، وبفضله دخلت ميادة الوسط الفني المصري وتعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ورياض السنباطي.