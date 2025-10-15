الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تطبيق نظام جديد لتقنية الفيديو المساعد VAR يتيح للحكام إعلان قراراتهم عبر مكبرات الصوت داخل الملاعب، وذلك خلال مباريات الدوري القطري، اعتبارا من الجولات المقبلة، وذلك كما انفردت به «الأنباء» في عدد سابق.



وجاء القرار بعد تنفيذ تجربة ميدانية ناجحة على أرضية ستاد الدوحة، حيث خاض حكام النخبة تدريبات عملية على الإعلان الجهري للقرارات التحكيمية عقب مراجعة اللقطات عبر تقنية الفيديو، في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية وتعزيز تفاعل الجماهير مع مجريات المباريات.



من جهته، أكد رئيس لجنة الحكام القطري هاني طالب بلان، أن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في التحكيم القطري، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو توضيح القرارات للجماهير ووسائل الإعلام بصورة مباشرة وواضحة، بما يسهم في بناء الثقة بين الحكام والمشجعين.



وقال بلان: «نسعى إلى تطبيق أعلى معايير الاحتراف في إدارة المباريات، والنظام الجديد سيساعد الجماهير على فهم القرارات فور اتخاذها، تماما كما يحدث في البطولات العالمية الكبرى».



وشارك في التدريبات كل من نائب رئيس اللجنة جاسم محمد الهيل، والخبير الفني بإدارة التحكيم فالنتين إيفانوف، وخبير لجنة التعيينات والتطوير عبدالرحمن عبدو، إلى جانب مجموعة من المحاضرين الذين أشرفوا على تقييم الأداء العملي للحكام.



من جانبه، أوضح الخبير الفني الروسي فالنتين إيفانوف أن استخدام مكبرات الصوت لإعلان قرارات الـ VAR يتطلب انضباطا في التوقيت ودقة في التعبير ونبرة واضحة، مؤكدا أن الحكام أظهروا استعدادا متميزا للتعامل مع التقنية الجديدة، التي ستعتمد رسميا خلال الجولات المقبلة.



وكان الاتحاد القطري قد طبق التجربة ذاتها في نصف نهائي ونهائي كأس قطر وكأس أمير قطر بالموسم الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، ما شجع اللجنة على تعميمها هذا الموسم في جميع مباريات الدوري القطري.



إلى ذلك، تنطلق الجولة السابعة من الدوري القطري الجمعة المقبل، والتي تشهد 3 مباريات، حيث يلتقي أم صلال مع السد، والغرافة مع نادي قطر، والدحيل مع السيلية، على أن تختتم الجولة السبت المقبل بـ 3 مباريات أيضا، حيث يلتقي الشحانية مع الريان، والشمال مع الوكرة، والعربي مع الأهلي.



جدير بالذكر أن نادي الشمال يتصدر جدول الترتيب العام برصيد 14 نقطة، متساويا مع نادي قطر الوصيف، ويأتي الغرافة ثالثا برصيد 13 نقطة، بينما يقبع نادي السيلية في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.