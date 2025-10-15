خطا منتخب هندوراس خطوة مهمة نحو بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بفوزه على هايتي 3-0 على أرضه في الجولة الرابعة من الدور الثالث لمنافسات المجموعة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2026. ودخلت هايتي إلى المباراة وهي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن هندوراس بعدما تعادل الطرفان 0-0 الشهر الماضي في الجولة الافتتاحية على أرض الأولى.



وبتحقيقها فوزها الثاني الذي جاء بفضل أهداف ريغوبرتو ريفاس (18) وتشوكو لوسانو (26) وروميل كيوتو (40)، تربعت هندوراس على الصدارة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن كوستاريكا التي باتت ثانية بفوزها على ضيفتها نيكاراغوا 4-1، فيما تراجعت هايتي إلى المركز الثالث بخمس نقاط بعد تلقيها الهزيمة الأولى، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات.



ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث، فيما يخوض أفضل منتخبين في المركز الثاني الملحق الدولي.



وضمنت منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ثلاث بطاقات حتى الآن كون الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النهائيات الصيف المقبل.



ولن يكون التمسك بالصدارة وبالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات للمرة الرابعة بعد أعوام 1982 و2010 و2014 (خرجت من الدور الأول في مشاركاتها الثلاث) سهلا على هندوراس، إذ تخوض الجولتين الأخيرتين خارج الديار أمام نيكاراغوا في 13 نوفمبر ثم كوستاريكا في 18 منه، فيما تلعب هايتي على أرضها ضد كوستاريكا ونيكاراغوا.