تقيم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ندوة حوارية اليوم الأربعاء بعنوان «حوار كونا» ضمن فعاليات «الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025» يضم نخبة من رواد الفكر والرأي والإعلام والقائمين عليه على المستويين المحلي والعربي.



وقالت «كونا»، في بيان صحافي أمس، إن إقامة هذا الحوار تأتي انطلاقا من رسالة الوكالة والتزامها بدورها الوطني المسؤول وإيمانها التام بالتكامل الاستراتيجي للأدوار الإعلامية، وأن نطاق مسؤولية الوكالة بات اليوم يتجاوز المهام التقليدية المتمثلة في نقل الخبر إلى دعم الرسالة الإعلامية الوطنية الشاملة.



وأكدت الوكالة أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025 يترجم الدور الريادي للبلاد إعلاميا وثقافيا ومعرفيا كمنارة إبداع عربية جسدت مسيرة دولة الكويت الزاخرة التي رسخت مفهوم الحرية المسؤولة وفتحت آفاقا واسعة وثرية للإبداع الثقافي والإعلامي، كما يؤكد الاهتمام والحرص الكبيرين اللذين توليهما القيادة السامية الحكيمة ودعمها للإعلام والثقافة والفنون في البلاد.



وأوضحت «كونا» أن هذا الحوار يمثل محطة لتناول المسيرة الإعلامية الكويتية عبر تاريخها الطويل وسط التحديات الراهنة أمام المشهد الإعلامي لاسيما مع الثورة التكنولوجية والرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي وما يرتبط بذلك من مفاهيم جديدة.



وذكرت أن برنامج «حوار كونا» يتضمن جلسات نقاشية تحمل الأولى عنوان «الإعلام الرسمي بين الماضي والحاضر» وتناقش «دور كونا ووكالات الأنباء في دعم الإعلام ـ ذاكرة إذاعة الكويت: من التأسيس إلى العصر الرقمي ـ تطور التلفزيون الكويتي ودوره في نقل الصورة الوطنية».



ويشارك في هذه الجلسة نائب المدير العام لقطاع التحرير السابق في «كونا» سعد العلي ورئيس تحرير صحيفة «الراي» وليد الجاسم ومدير إدارة البرامج «البرنامج الثاني والمحطات» في إذاعة الكويت د.يوسف السريع ومدير إدارة البرامج الثقافية والدينية بتلفزيون الكويت بدر الدعي.



وتتطرق الجلسة الثانية بعنوان «الصحافة والإعلام الجديد» إلى «الصحافة الورقية في ظل التحولات الرقمية ـ الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل كمنصات إخبارية ـ التحديات المهنية والأخلاقية أمام الإعلاميين في العصر الرقمي».



ويشارك في هذه الجلسة الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) د.فريد أيار والمدير العام لوكالة أنباء البحرين (بنا) عبدالله بو حجي ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نبيل غيشان، إضافة إلى المدير العام السابق لـ «بترا» رمضان الرواشدة.



أما الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «تكامل الأدوار الإعلامية» فتتناول «العلاقة بين كونا والإذاعة والتلفزيون مع الصحافة في نقل الحقيقة ـ دور الصحافة الورقية في الإعلام الوطني وتعزيز الهوية الكويتية ـ رؤية مستقبلية: الإعلام الكويتي 2030».



ويشارك في هذه الجلسة رئيس تحرير صحيفة «القبس» وليد النصف ورئيس تحرير «كويت تايمز» د.زياد العليان ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ورئيس تحرير جريدة «الجريدة» ناصر العتيبي.