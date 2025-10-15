ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على غلاف مجلة «تايم» التي أشادت بـ «انتصاره» عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، لكنه أعرب عن استيائه لأن الصورة «أخفت شعره».



فقد بين غلاف المجلة الأميركية الشهيرة الرئيس الأميركي بصورة ملتقطة من زاوية قريبة ومنخفضة، مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه.

لكن هذه الصورة لم ترق للملياردير الذي يهتم كثيرا بصورته العامة.



وقال ترامب عبر صفحته على منصة «تروث سوشيال» إن «مجلة تايم كتبت مقالا جيدا عني، لكن الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق».



وأضاف «لقد أخفوا شعري، ثم أضافوا شيئا فوق رأسي بدا كأنه تاج عائم لكنه صغير جدا. يا له من أمر غريب حقا!».



وتابع ترامب «لم أحب يوما أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الانتقاد. ماذا يفعلون.. ولماذا؟».



وكان قد صفق نواب الكنيست الإثنين طويلا لدونالد ترامب الذي حظي بإشادات خلال قمة دولية حول غزة بمدينة الشرم الشيخ المصرية عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».



وقال ترامب في مصر «لقد حققنا معا ما كان يقول الجميع إنه مستحيل. أخيرا أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط»، من دون الخوض في تفاصيل التنفيذ النهائي لخطته للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي يتوقع أن تواجه صعوبات.



وعلى الرغم من غرقه في أزمة الميزانية بالولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوعين وخلافاته مع المعارضة، حظي الجمهوري بإشادة نادرة من المعسكر الديموقراطي، بما في ذلك إشادة الرئيس السابق بيل كلينتون الذي قال إنه يستحق «الثناء» على اتفاق غزة.