أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال البلجيكية أمس أن أكثر من 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع بروكسل في احتجاج وطني حاشد للتنديد بسياسات التقشف التي ينتهجها رئيس الوزراء بارت دي ويفر وحكومته.



وقال الاتحاد في بيان إن النقابات العمالية الرئيسة نظمت الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضمان وظائف لائقة ومعاشات تقاعدية عادلة في ظل خطط حكومية لتقليص الإنفاق العام وإصلاح نظام التقاعد بإلغاء الأنظمة الخاصة وقصر إعانات البطالة على عامين فقط.



وأضافت أن الاحتجاجات التي انطلقت من محطة بروكسل الشمالية (غار دو نورد) واتجهت نحو محطة بروكسل الجنوبية (غار دو ميدي) شهدت مشاركة واسعة من النقابات العمالية والمنظمات المدنية والمعلمين.



من جانبها أوضحت وزارة الداخلية البلجيكية أن الاحتجاجات أدت إلى تعليق مؤقت لوسائل النقل العام إذ ألغيت جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري (بروكسل الدولي) و(شارلروا الجنوب) وتعطلت خدمات الترام والحافلات في معظم أنحاء العاصمة.



كما دعت الشرطة السكان إلى تجنب التنقل بالسيارات داخل المدينة خلال النهار.



وتأتي هذه التعبئة الشعبية الواسعة قبيل إعلان الحكومة البلجيكية مشروع موازنة عام 2026 الذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في خطوة أثارت معارضة شديدة من النقابات ومختلف القطاعات المهنية.