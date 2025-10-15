تم في العاصمة الأميركية (واشنطن)، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي، التوقيع على اتفاقية قرض بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسانت لوشيا، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 4 ملايين دينار، وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق السير جوليان آر هانت السريع «مقطع مونشي - غروس ايليه» في سانت لوشيا.



وقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة سانت لوشيا عمران وليامز، بينما وقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وليد شملان البحر المدير العام بالوكالة.



ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين وتطوير الطريق من تقاطع مونشي إلى تقاطع غروس إيليه والذي يعد الجزء الأخير من طريق السير جوليان آر هانت السريع، وذلك لتحسين النقل ومواجهة النمو المتزايد لحركة المرور وتقليل وقت الانتقال وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز السلامة على الطريق. وقدرت التكاليف الإجمالية للمشروع حوالي 72.6 مليون دولار شرق كاريبي، أي حوالي8.37 ملايين دينار كويتي سيغطي قرض الصندوق البالغ 4 ملايين دينار حوالي 47% من إجمالي التكاليف، بينما ستقوم حكومة سانت لوشيا بتغطية باقي التكاليف أو أي زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2028. وبتوقيع اتفاقية هذا القرض، سيكون هذا القرض الرابع الذي يقدمه الصندوق إلى سانت لوشيا، حيث سبق أن قدم لها الصندوق 3 قروض لتمويل مشاريع في قطاع الطرق، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7.44 ملايين دينار كويتي، سحبت بالكامل، وسدد منها حوالي6.81 ملايين دينار. وفي تصريح لوليامز ممثل وزارة المالية في سانت لوشيا قال: «يعد ممر شوك إلى جروس إيليه أحد الطرق الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في البلاد، ويعتبر الرابط الرئيسي بين كاستريس والمجتمعات الشمالية، بما في ذلك جروس إيسليت ورودني باي بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والسياحية الرئيسية.