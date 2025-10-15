تم في العاصمة الأميركية (واشنطن) على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي، التوقيع على اتفاقية قرض بين بليز والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها لحكومة بليز قرضا مقداره 4 ملايين دينار (ما يعادل حوالي 12.8 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق جورج برايس السريع مقطع بلموبان - لا ديموكراسيا.



ووقع اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة بليز جوزيف ويت، بينما وقع اتفاقيه القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر المدير العام بالوكالة.



ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بليز من خلال إنشاء طريق سريع حديث وصالح للاستخدام طوال العام وقابل للصمود أمام الآثار المحتملة للتغير المناخي يربط بين بلموبان ولا ديموكراسيا ويعد هذا الجزء جزءا من طريق جورج برايس السريع، الذي يمثل محور نقل رئيسيا من الشرق إلى الغرب، ويربط مدينة بليز بمدينة بنكيه بييخو ديل كارمن على الحدود مع غواتيمالا.



وستسهم التحسينات في تحسين سهولة الوصول، وتقليل زمن الرحلات وتكاليف التشغيل، وتعزيز التجارة الإقليمية والزراعة والأنشطة التجارية، كما يشمل المشروع مكونات تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ويتضمن المشروع بشكل رئيسي تطوير طريق مزدوج الاتجاه بطول 29 كيلومترا من خلال توسعة عرض الطريق، وإضافة أكتاف مرصوفة، وإضافة مسارات للانعطاف في التقاطعات الرئيسية، وإنشاء طرق خدمية تفصل بين حركة المرور السريعة وحركة المرور المحلية في قريتي سانت ماثيو وكوتون تري، كما يشمل إنشاء 16 موقفا للحافلات، وتحسين سطح الطريق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، وتأهيل عبارات التصريف، وتعزيز انسياب المياه الطبيعية.



وفي تصريح لجوزيف ويت ممثل وزارة المالية في حكومة بليز، قال إن المشروع يعتبر المرحلة الأحدث في سلسلة طويلة من المشاريع المثمرة بين حكومة بليز والصندوق الكويتي للتنمية، والتي تمتد على مدار 3 عقود منذ انطلاقتها في عام 1995 وركزت معظم هذه المشاريع على إعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق الوطنية.