البدري: تأكيد لمكانة البنك كمؤسسة رائدة تضع الحوكمة القانونية والامتثال في صميم عملياتها



اختارت مؤسسة «Legal 500» العالمية المستشار القانوني العام ورئيس مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني د.جلال وفاء البدري، ضمن قائمة Powerlist لأفضل القيادات القانونية في المؤسسات المالية الكبرى للعام 2025، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المؤسسة في فندق والدورف أستوريا بمجمع الأفنيوز، تحت رعاية المكتب الدولي ASAR والرويح، وتم خلالها الإعلان عن قائمة الإدارات القانونية الأقوى في الكويت.



وتصدر مؤسسة «Legal 500» هذا التصنيف السنوي بالاعتماد على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تحليل قدرات الإدارات القانونية وبيوت الاستشارات في المؤسسات الكبرى في مختلف المجالات، وقامت المؤسسة بتسمية البدري ضمن قائمة العام 2025، لما له من خبرة مهنية قانونية واسعة في المجال القانوني التجاري والمالي، علما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من الولايات المتحدة الأميركية وأستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.



وفي هذه المناسبة، قال البدري: يؤكد هذا التكريم مكانة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة، تضع الحوكمة القانونية والامتثال في صميم عملياتها، وتحرص على بناء فرق قانونية ذات كفاءة عالية، قادرة على مواكبة التحديات وتحقيق القيمة المضافة، كما يأتي تقديرا لجهود مجموعة الشؤون القانونية في البنك ودورها في الحفاظ على حقوقه وفي مباشرة قضاياه أمام المحاكم، واضطلاعها بصياغة عقوده وتقديم الاستشارات القانونية لمختلف مجموعاته ولإدارته العليا».



وتابع البدري أن هذا الإنجاز يعكس الدور الحيوي لمجموعة الشؤون القانونية في «الوطني»، من خلال نهجها الاستباقي في إدارة المخاطر القانونية، ومساهمتها الملموسة في دعم أهداف الأعمال، وقدرتها على تقديم مشورة عملية وسريعة، تضمن الامتثال القانوني، وتحمي مصالح البنك، وتدعم في الوقت ذاته اتخاذ القرارات التشغيلية.



وتتبنى مجموعة الشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني استراتيجية متكاملة تبدأ بالتخطيط للسيناريوهات المحتملة، وتقييم العقود والأطر التشغيلية، مرورا بتقديم حلول قانونية مرنة تواكب التغيرات التنظيمية والاقتصادية، وصولا إلى تطوير نماذج العمل استعدادا للمستقبل.



كما تلتزم المجموعة بتعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارات المختلفة في البنك، وخصوصا إدارات المخاطر، الامتثال، تقنية المعلومات، والمشتريات، مما يتيح لها تقديم المشورة في الوقت الفعلي، ويمنح الإدارة العليا رؤية قانونية واضحة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.