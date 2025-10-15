ترحب الجامعة الأمريكية في الكويت AUK هذا الفصل بـ 5 طلاب دوليين من خلال شراكاتها الأكاديمية مع كلية دارتموث وجامعة العلوم السياسية في باريس Sciences Po، في خطوة تؤكد التزام الجامعة بتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي وإثراء بيئتها الجامعية بتنوع ثقافي وفكري متميز.



وانضمت الطالبة وهيبة بادي، المتخصصة في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إلى الجامعة ضمن برنامج التبادل بين الجامعة الأمريكية في الكويت وSciences Po، كما تستضيف الجامعة 4 طلاب من كلية دارتموث لقضاء فصل دراسي في الحرم الجامعي، حيث تعمل تاس طالبة علوم الحاسوب متدربة في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، بينما تشارك نجمة بوري، المتخصصة في العلوم الإدراكية، في برنامج التبادل بين AUK ودارتموث أما آيآي تشونغ، المتخصصة في العلوم السياسية والتاريخ، فتتدرب في قسم العلاقات الدولية ومكتب برامج الطلبة الدوليين، في حين يشارك ناصر إنجليش، المتخصص في العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط في برنامج التبادل بين AUK ودارتموث.



وتعد استضافة هؤلاء الطلاب الدوليين إضافة نوعية للحرم الجامعي، حيث تسهم في تعزيز موقع الجامعة كمركز للتبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي، كما تتيح هذه التجربة فرصا للحوار والتفاهم بين الثقافات، وتشجع على تبادل الخبرات التعليمية بين الطلبة من مختلف الخلفيات.



وفي سياق متصل، تستعد الجامعة الأمريكية لإيفاد عدد من طلابها إلى الخارج ضمن برامج التبادل والدراسة الدولية، وقد فتحت حاليا طلبات الالتحاق ببرنامج التبادل مع Sciences Po، فيما سيتم فتح باب التقديم في منتصف أكتوبر لبرامج أخرى تشمل: تبادل دارتموث والتدريب العملي، وبرنامج تبادل جامعة جورج واشنطن، وبرنامج تبادل جامعة روهامبتون، وبرنامج دراسة اللغة الفرنسية في Sciences Po.