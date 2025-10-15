أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق Visa Click to Pay (CTP)، وهي خدمة دفع رقمية متطورة مصممة لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز خدماته وحلوله الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي. وتوفر الخدمة الجديدة، من Visa، طريقة سريعة ومريحة وآمنة لإتمام المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدويا عند كل عملية شراء.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام إدارة العمليات في KIB، ديمة المليفي: ملتزمون في KIB بتوفير حلول مالية مبتكرة تتماشى مع أنماط الحياة الرقمية المتطورة لعملائنا. ومن خلال خدمة Visa Click to Pay، يسعدنا أن نقدم طريقة أذكى وأكثر كفاءة للسداد عبر الإنترنت دون الحاجة إلى استخدام خطوات غير ضرورية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان. ومن خلال هذه التجربة السهلة للسداد، يمكن لعملائنا الاستمتاع بمعاملات أسرع والاستفادة من ميزات الأمان القوية التي تقدمها Visa.



وأشارت المليفي إلى أن الخدمة الجديدة تلبي احتياجات حاملي بطاقات فيزا، لا سيما العملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر ويبحثون عن تجربة دفع آمنة وسلسلة.



من جانبه، قال محمد رياض، مدير شركة Visa في الكويت: أظهر تقرير Visa الأخير حول معوقات الدفع الإلكتروني، أن 52% من المستهلكين في الكويت تخلوا عن إتمام عملية شراء بسبب طول أو تعقيد إجراءات الدفع. ويأتي حل CTP لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر من خلال تبسيط تجربة الدفع، حيث يلغي الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة يدويا عند كل معاملة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان عبر التكنولوجيا الموثوقة من Visa. وبالتعاون مع KIB، نعمل على جعل التجارة الرقمية في الكويت أكثر سهولة وأمانا وسلاسة لجميع المستخدمين.



تعمل خدمة Visa CTP، التي تحظى برواج لدى مجموعة واسعة من التجار على مستوى العالم، على تبسيط عملية السداد للعملاء من خلال تخزين بطاقاتهم الفيزا في بيئة رقمية آمنة، وبذلك تتيح الخدمة الجديدة لعملاء KIB الاستمتاع بتجربة سداد عبر الإنترنت سهلة من خلال أجهزة متعددة، فضلا عن أنه باستطاعة العميل تمكين أو إيقاف خدمة Click to Pay حسب رغبته مباشرة من خلال تطبيق KIB Mobile، ما يضمن المرونة والتحكم في الطريقة التي يفضلها العميل للدفع عبر الإنترنت.