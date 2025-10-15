أعلن البنك التجاري الكويتي عن إصدار تقريره السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي يبرز التقدم الملموس الذي أحرزه البنك في مجالات التنمية المستدامة (ESG) بعناصرها الثلاث البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتمويل المستدام ضمن إطار المحركات الرئيسية لاستراتيجية «صياغة المستقبل 2022 - 2026».



ويجسد التقرير التزام البنك بدمج الاستدامة في عملياته التشغيلية، تماشيا مع خطته الاستراتيجية ورؤية الكويت 2035 وتوجيهات بنك الكويت المركزي لتعزيز التمويل المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وتعليقا على إصدار التقرير، قالت مدير عام قطاع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة ابتسام الحداد: «يسرنا في البنك التجاري الكويتي إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي يعرض الجوانب المتعددة للتنمية المستدامة في البنك بصورة شاملة ومتكاملة، وأهم الأنشطة المتعلقة بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة مدعوما بالإحصاءات والأرقام التي تعكس بوضوح مدى التقدم الذي حققه البنك في هذه الجوانب».



وأضافت الحداد: «شهد عام 2024 توسعا ملحوظا في محفظة التمويل المستدام للبنك، حيث ارتفعت نسبة السندات الخضراء إلى 20.7% من إجمالي محفظة السندات مقارنة بـ10.6% في نهاية عام 2023 كما قدم البنك قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة ومول مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، وتحسين البنية التحتية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية والالتزامات البيئية العالمية».



وبالنسبة للتحول الرقمي، قام البنك بدمج تقنيات رقمية متقدمة لتحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات، وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإلكترونية من خلال إطلاق تجربة المواقع الرقمية الذاتية المصغرة خارج شبكة الأفرع، مع العمل على توسيع هذه التجربة مستقبلا بهدف تقديم حلول مصرفية مريحة وآمنة وصديقة للبيئة، تعزيزا للاستدامة التشغيلية.



وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية والمشاركة العامة أوضحت الحداد، أن البنك قد كرس الجهود لتعزيز دوره في خدمة المجتمع من خلال مبادرات فعالة، حيث تم تخصيص 44.2% من إجمالي إنفاق الاستدامة لمشاريع مجتمعية تشمل تمكين الشباب، ودعم التراث الكويتي، والمبادرات الإنسانية.