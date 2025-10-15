استكملت شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن (عربة) عملية تسليم 1100 مركبة متنوعة لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، وذلك في فصل جديد من فصول نجاحها وتعاونها المثمر مع جهات القطاع العام في الدولة، والذي يشكل إضافة مهمة تعزز دور الشركة في المساهمة بالمشاريع الوطنية المرتبطة بالبنى التحتية وخاصة قطاع الطاقة.



ويتكون الأسطول الحديث من ثلاث فئات رئيسية تشمل سيارات الدفع الرباعي ميتسوبيشي مونتيرو والبيكبات عالية الأداء دودج رام وتويوتا هايلوكس.



وقد أكدت الشركة التزامها بتقديم حلول نقل متكاملة وموثوقة للجهات الحكومية، مشيرة إلى ان الأسطول المزود حديثا يتميز بقدرته العالية وملاءمته لطبيعة الأعمال المنوطة بالوزارة في مختلف المواقع الميدانية، وأن خدمات الدعم الفريدة التي تقدمها «عربة» ستتكامل مع مهام الوزارة، مؤكدة حرصها على توفير كل الخدمات اللازمة على مدار الساعة من خلال مراكز الخدمة التابعة لها والورش المتنقلة وخدمات المساعدة على الطريق.



وقد قام ممثلون عن فريقي العطاءات الحكومية والعمليات في عربة بتسليم السيارات في منطقة إدارة الحركة للوزارة بمنطقة صبحان، بحضور الفريق الإداري المختص من وزارة الكهرباء والماء.



الجدير بالذكر أن «عربة للإجارة» لطالما وضعت رضا عملائها في مقدمة أولوياتها، حيث تقدم لهم حلول نقل مصممة لاحتياجاتهم على المستويين التجاري والشخصي، مدعومة بمجموعة من الخدمات التشغيلية ومزايا التأجير المختلفة، عبر شبكة قوية من مراكز الخدمة والصيانة، والتي تتم إدارتها بطواقم عالية التدريب والأداء.