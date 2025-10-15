تستعد قمة شيري الدولية للمستخدمين لانطلاقها الكبير تحت شعار «الابتكار المشترك - التعريف المشترك»، ومن خلال محاور الإبداع التشاركي في المنتج والتواصل والنظام البيئي، ستعمل مجموعة شيري مع مستخدميها حول العالم لتحديد ملامح منظومة شيري 2.0 الجديدة.



وخلال فعاليات القمة، ستقدم LEPAS (العلامة العالمية الجديدة للطاقة من مجموعة شيري) رؤيتها متعددة الأبعاد من خلال تجارب المنتجات، وإطلاق أحدث التقنيات، وعروض السلامة التفاعلية، وورش الإبداع التشاركي مع المستخدمين.



كما ستطلق العلامة برنامجها الجديد «شركاء الحياة الأنيقة العالميون»، الذي يجمع المستخدمين من مختلف أنحاء العالم لبناء منظومة متنقلة تعكس مفهوم الحياة الراقية والأنيقة.



ومن بين الشركاء الدوليين البارزين المشاركين في القمة، مجموعة البابطين من الكويت، الوكيل الرسمي المعتمد لعلامتي JAECOO وOMODA في الكويت التابعتين لمجموعة شيري العالمية، وتأتي مشاركة البابطين لتؤكد اتساع شبكة شيري العالمية من شركائها الاستراتيجيين وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.



وتنطلق LEPAS من رؤيتها بأن تكون «العلامة المفضلة للحياة الأنيقة في عالم التنقل»، وتتبنى فلسفة «قدها بأناقتك» التي تعبر عن الجمع بين الأسلوب، والثقة، والتكنولوجيا الراقية.



ومع دعم مجموعة شيري التي حافظت على صدارتها كمصدر أول للسيارات الصينية على مدى 22 عاما متتالية، وبقاعدة تضم أكثر من 17.44 مليون مستخدم حول العالم، تمكنت LEPAS من تحقيق حضور قوي في سوق السيارات العالمية للطاقة الجديدة.



وخلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، قدمت العلامة مجموعة طرازاتها لأول مرة، حيث حظي الطراز L8 SUV بإقبال كبير بفضل تصميمه المستوحى من «جماليات الفهد»، وتقنياته الذكية المتقدمة، وعمليته العالية. وستقدم LEPAS خلال القمة مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تمنح المشاركين تجربة متكاملة لقصة العلامة، حيث سيخوض الإعلاميون والمستخدمون تجربة رحلة LEPAS العالمية للأناقة - محطة الصين، لاختبار أداء طراز L8 على مختلف التضاريس واكتشاف تقنياته الذكية عبر عدة مدن، مجسدين بذلك أسلوب الحياة الأنيق الذي تمثله العلامة من خلال تكامل الإنسان والسيارة والبيئة.



كما ستفتتح LEPAS أول متجر عالمي لتجربة الإبداع المشترك (Eco Co-Creation Boutique)، وهو مساحة تفاعلية تجسد مفهوم الأناقة في الحياة اليومية.



وسيشهد الحدث أيضا إقامة يوم (LEPAS DAY) للإعلان عن أحدث تقنيات العلامة عالميا، إلى جانب تنظيم ورش عمل للمستخدمين، وتجارب قيادة ممتعة، وعروض مباشرة لاختبارات السلامة لأول مرة أمام الحضور.



وتمثل قمة شيري الدولية للمستخدمين 2025 نقطة تحول رئيسية لـ LEPAS، إذ تنتقل العلامة من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الإبداع والتعريف المشترك مع المستخدمين.



ومن خلال الربط العميق بين التكنولوجيا والمنتجات والتجارب الحياتية، تسعى LEPAS إلى ضخ قيمة جديدة في سوق التنقل الكهربائي تعتمد على مفهوم «التقنية الأنيقة».



وتؤكد مشاركة شركاء شيري العالميين، ومن بينهم مجموعة البابطين، على التزام المجموعة بتوسيع منظومتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة، وفي مقدمتها السوق الكويتي الذي يعد من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة.