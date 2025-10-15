في إطار حرصها الدائم على تنويع شبكة خطوطها وإطلاق وجهات جديدة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق حملتها الشتوية لموسم السفر تحت شعار «الصيف يخلص.. بس السفر ما يخلص»، والتي تبدأ اعتبارا من 26 أكتوبر 2025، وذلك ضمن خطتها السنوية لتوفير خيارات سفر موسمية متنوعة تلبي تطلعات واحتياجات عملائها من مختلف الشرائح.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان إن إطلاق هذه الحملة يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الوجهات وأكثرها طلبا خلال موسم الشتاء، حيث تسعى بشكل مستمر إلى توسيع شبكة وجهاتها الإقليمية والعالمية بما يتماشى مع اهتمامات المسافرين، وتوجـهـاتـهـم الـموسـمية، واحتياجاتهم المتجددة، لا سيما مع ارتفاع معدلات الإقبال على السفر خلال العطلات والإجازات الشتوية. وذكر الفقعان أن «الكويتية» تهدف من خلال هذه الحملات الموسمية إلى تعزيز دورها كمساهم رئيسي في تنشيط حركة السياحة والسفر من وإلى دولة الكويت، وتوفير خيارات سفر متنوعة تلائم جميع الفئات، سواء للسياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية.



ولفت الفقعان إلى أن «الكويتية» أعلنت مؤخرا عن إطلاق وجهات جديدة تم اختيارها بعد دراسات متأنية لقياس مدى الجدوى التشغيلية والاقتصادية، وكذلك تقييم الطلب المتوقع عليها من قبل المسافرين، مشيرا إلى أن أبرز هذه الوجهات هي مدريد في إسبانيا، وكولومبو في سريلانكا، والتي تندرج ضمن خطط الناقل الوطني للكويت لتوفير خيارات سياحية وثقافية جديدة لعملائها.



وأشار الفقعان إلى أن الشركة مستمرة في إطلاق وجهات جديدة بما يتناسب مع تطلعات المسافرين المتنامي، وحرصها على البقاء في صدارة شركات الطيران في المنطقة من حيث المرونة في اختيار الوجهات، وجودة الخدمات، والتجربة الشاملة للمسافر.



وأكد على تطلع الشركة لإنجازات كبيرة في المستقبل، مع الاستمرار بالتركيز على تطوير المنظومة التشغيلية بالكامل للوصول إلى أفضل مستويات الجودة في الخدمة بالمرحلة المقبلة.



ولفت إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على تلبية رغبات العملاء الكرام، وذلك عبر إطلاق وجهات متنوعة حول العالم لتضع للمسافرين خيارات مختلفة وجديدة ترضي طموحهم في السفر على وجهاتهم من خلال ناقلهم المفضل الخطوط الجوية الكويتية.