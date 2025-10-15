أعلنت «زين» عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية من برنامج Academy X بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية CODED، الذي قدم تجربة تدريبية مكثفة لطالبات المدارس والجامعات في مجالات التقنية والابتكار، وذلك امتدادا لجهود «زين» في تمكين الفتيات والنساء رقميا، وربط المواهب الوطنية بفرص الاقتصاد المعرفي.



شهدت نسخة هذا العام تدريب أكثر من 500 طالبة، ليتجاوز إجمالي عدد المشاركات منذ انطلاق البرنامج لأكثر من 800 طالبة خلال عامين، وغطت المناهج مسارات تأسيسية ومتقدمة في البرمجة وتطوير الويب والتطبيقات، والأمن السيبراني، ومقدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى التصميم وتجربة المستخدم ومهارات العرض والعمل الجماعي، ضمن نهج تعليمي قائم على المشاريع بإشراف مدربين مختصين.



وقدمت المشاركات هذا العام أكثر من 100 مشروع، وشارك 79 مشروعا في الحفل الختامي الذي شهد تقييما تحكيميا وتفاعلا واسعا، مع تسجيل أكثر من 9000 تصويت لاختيار المشاريع المتميزة، ما أسهم في تعميق التجربة العملية للمشاركات وإبراز حلول تقنية ذات أثر مجتمعي في التعليم والصحة والاستدامة والخدمات.



ورسخ البرنامج منظومة الشراكة بين «زين» وأكاديمية CODED عبر مسارات متكاملة لبناء المهارات الرقمية وصقلها، بدءا من الورش والمعسكرات التدريبية ووصولا إلى حاضنات الأعمال والمسابقات الختامية، بما يهيئ الطالبات لدخول سوق العمل ويعزز ثقتهن بقدراتهن على تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق، كما وفر البرنامج فرصا مميزة للإرشاد والتوجيه مع خبراء القطاع والشركات التكنولوجية الناشئة.



وتؤكد «زين» استمرارها في الاستثمار بالبرامج النوعية التي تهدف إلى صقل القدرات الرقمية لدى الشباب، وبالأخص الفتيات والنساء، والتوسع في التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لإطلاق نسخ وبرامج جديدة تعزز مكانة الكويت مركزا للمواهب التقنية.



واختتمت «زين» مؤخرا الموسم الرابع من برنامج «الكويت تبرمج» بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية CODED، الذي نجح بتخريج أكثر من 1000 طالب هذا العام، ليتجاوز عدد خريجي البرنامج 4500 طالب وطالبة منذ انطلاقه، في إنجاز يعكس تميز الشراكة وجهود الطرفين في تمكين الشباب الكويتي وبناء مهاراتهم نحو اقتصاد قائم على الابتكار الرقمي.