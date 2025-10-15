عقدت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 2024، حيث تمت مناقشة التقريرين الإداري والمالي للشركة، وإقرار جميع بنود جدول الأعمال، وذلك بحضور ممثل مكتب الواحة المراقب المالي للشركة علي العويد، ومحامي الشركة د.يوسف الحربش من مكتب الحربش للمحاماة، وسعود العصفور من مكتب العصيمي والجوعان للمحاماة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة د.فهد صالح الخنة، إن الجمعية العمومية تناولت المستجدات القانونية المتعلقة بقضية التعويض التي كسبتها الشركة عقب فسخ عقد الشراكة المبرم مع إحدى الهيئات لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة. وأكد الخنة أن مجلس الإدارة يعمل بجميع الوسائل المشروعة لضمان حصول المساهمين على حقوقهم، مشيرا إلى ما أوضحه محامو الشركة بأن الوسيلة تمتلك الحق في التعويض النهائي بعد ثبوت حقها بحكم تمييز في التعويض المؤقت. وأضاف أن إدارة الخبراء أصدرت عدة تقارير تؤيد مطالب الشركة في التعويض، وأن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بالتعويض، ليتم بعد ذلك تمييز الحكم من قبل الشركة للمطالبة بكامل مبلغ التعويض الذي أقرته إدارة الخبراء وتدعمه المستندات الرسمية، مؤكدا ثقته في القضاء الكويتي لتحقيق العدالة وإنصاف المساهمين.



من جانبهم، عبر المساهمون عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها مجالس الإدارات المتعاقبة في الدفاع عن حقوق الشركة طوال فترة التقاضي التي امتدت لما يقارب 20 عاما، تجمدت خلالها أموالهم وتأخرت حقوقهم، مؤكدين ثقتهم بالله تعالى أولا، ثم بالقضاء الكويتي في إنصافهم وتعويضهم عما تكبدوه من خسائر طوال تلك السنوات. كما شدد المساهمون على أن شركة الوسيلة تعد شركة مساهمة يملكها مئات المواطنين وعدد كبير من الشركات العاملة في السوق الكويتي، من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمثل أحد أكبر المساهمين فيها، وهي الجهة المعنية برعاية مصالح المتقاعدين.



وفي ختام الجمعية، وجه الخنة شكره العميق لجميع المساهمين على صبرهم وثقتهم ودعمهم المتواصل طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن الفرج بعون الله قريب، وأن مجلس الإدارة ماض في مساعيه لاسترداد كامل حقوق الشركة ومساهميها.