أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة اندماج قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، التي يهيمن عليها الأكراد، في مؤسسات الدولة السورية بأقرب وقت ممكن.



وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته اثر مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، أوضح أردوغان أن اندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة في أقرب وقت سيسرع خطوات التنمية بالبلاد. وأضاف: «نكرر تحذيرنا إلى «قسد» من الانجرار نحو طرق خاطئة وعليها دعم وحدة سورية وسلامة أراضيها». وتابع: «نأمل أن يتبنوا موقفا يدعم وحدة الأراضي السورية وأن يسعوا معا نحو مستقبل مزدهر».



وقال: «عازمون على تعزيز التنسيق الوثيق والتعاون من أجل الحفاظ على مكاسب سورية والمنطقة».



وتابع: «لن تترك رئيس الجمهورية السورية السيد أحمد الشرع ورفاقه وحدهم».



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقع مع قائد قسد مظلوم عبدي في مارس اتفاقا لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية بالدولة، لكن لم يتم تطبيقه.



وأعلنت سورية الأسبوع الماضي وقفا شاملا لإطلاق النار مع القوات الكردية، عقب محادثات بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقائد الكردي مظلوم عبدي، وذلك بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب الشمالية.



وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال عبدي إنه توصل إلى «اتفاق مبدئي» مع دمشق بشأن دمج قواته في الجيش والأجهزة الأمنية السورية.