تفاقمت الأزمة السياسية في مدغشقر بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إذ أصدر الرئيس أندري راجولينا المتمسك بالسلطة مرسوما بحل الجمعية الوطنية، مستبقا بذلك تصويتا يهدف إلى تنحيته عن منصبه في خضم احتجاجات شعبية ضده.



في المقابل، نقلت وسائل إعلام أن الجيش استولى على السلطة في مدغشقر. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وحدة النخبة في جيش مدغشقر أعلنت توليها السلطة بعد عزل الرئيس أندري راجولينا من قبل الجمعية الوطنية، بينما قالت قناة الجزيرة ان قائد الجيش في مدغشقر علق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات أخرى.. وكان راجولينا أكد أنه في أمان وحض على «احترام الدستور»، وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين للمحتجين في نهاية الأسبوع.



وفي خطاب بث مباشرة عبر فيسبوك ولم يكشف فيه عن مكان وجوده، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في «مكان آمن» بعد «محاولة اغتيال». وإذ أكد أن «السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور»، رفض التنحي تلبية لدعوة تطلقها الحركة الاحتجاجية التي تشهدها منذ 25 سبتمبر الجزيرة الفقيرة والواقعة في المحيط الهندي. وأرجئ خطاب راجولينا أكثر من مرة أمس الأول بسبب دخول «مجموعة من الجنود المسلحين» مقر التلفزيون الرسمي الذي لم يبث الكلمة في نهاية المطاف واضطر إلى بثها عبر «فيسبوك».



وقال راجولينا في خطابه: «اضطررت لإيجاد مكان آمن لحماية حياتي. في كل ما يجري، لم أتوقف يوما عن البحث عن حلول».



وأعلنت رئاسة مدغشقر حل الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى من البرلمان الملغاشي ذي المجلسين، وفقا لمرسوم رئاسي.