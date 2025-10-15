أعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية أن تقديم مقترحات المواطنين وكل المهتمين بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للمشروع.



وقال وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «صوتكم يصنع الفارق، وكل فكرة تحدث أثرا، فلنكتب معا ملامح خدمة مدنية تليق بسورية الجديدة».



وكانت الوزارة نشرت مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في 9 الجاري، ودعت المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية، عبر رابط نشرته الوزارة، وقالت إنه يمكن أيضا إرسال المقترحات والملاحظات بشأن مشروع القانون إلى البريد الإلكتروني الخاص بها.



يأتي ذلك في إطار النهج التشاركي الذي تنتهجه الوزارة، بهدف إشراك العاملين والمهتمين بتطوير الخدمة المدنية، بما يعكس تطلعاتهم واحتياجات الجهاز الحكومي.