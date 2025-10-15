«في سني أصبح التدريب بالآلات أفضل من الأثقال الحرة»

أرنولد شوارزنيغر، بطل العالم الأسبق في رياضة كمال الأجسام، يؤكد أنه في سن 78 عاما انتقل إلى التدريب على الآلات بدلا من الأثقال الحرة، حيث كانت الأثقال الحرة أفضل للتدريب في سن الشباب لكن الآلات أفضل لكبار السن.