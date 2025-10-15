«انتشار المطاعم في كل مكان يصعّب قدرتنا على التحكم في أوزاننا»
ديفيد غوغنز، المدرب الأميركي يؤكد أن سهولة طلب الطعام وتسلمه في أي مكان جعل من الصعب علينا أن نكف عن تناول الطعام طوال الوقت.
«في سني أصبح التدريب بالآلات أفضل من الأثقال الحرة»
أرنولد شوارزنيغر، بطل العالم الأسبق في رياضة كمال الأجسام، يؤكد أنه في سن 78 عاما انتقل إلى التدريب على الآلات بدلا من الأثقال الحرة، حيث كانت الأثقال الحرة أفضل للتدريب في سن الشباب لكن الآلات أفضل لكبار السن.
«صاحب الحديث اللبق والواقعي غالباً ما يكون شخصية منظمة وناجحة»
مايرون غولدن، رجل الأعمال الأميركي، يؤكد أن الحديث اللبق غالبا ما يصدر عن الناجحين أصحاب الذهن المنظم.
«مشاكلك النفسية تجبرك على الاختيار بين الاستسلام أو الصبر حتى الوصول الى بر الأمان»
بيلا حديد، الموديل الأميركية، تشارك «بوست» يفصح عن مشاكلها النفسية، وتعترف بأنها عانت كثيرا من الخوف والجزع والاكتئاب بمفردها.