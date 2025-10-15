عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، اشتبه في نشاط مخالف داخل إحدى المزارع وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية.



‏وأضاف البيان: بوصول القوة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، تبين وجود غرفة معدة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على عبوات بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات عن أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة.



‏وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقر باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي.



هذا، وتم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعا، بالإضافة إلى المستأجر، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يشار إلى ان «الأنباء» أشارت في عددها أمس إلى ضبط مصنع للخمور وضبط 6 وافدين لإدارة وتصنيع وترويج الخمور المحلية.