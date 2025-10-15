

فرحان الشمري



وجهت وزارة الشؤون الإسلامية شاغلي الوظائف الدينية الأئمة والخطباء والمؤذنين في شأن توحيد جميع النماذج والمعاملات الخاصة بالعاملين لدى قطاع المساجد وخصوصا طلبات تجديد الإقامة.



وجاء في التعميم الذي وزع على قطاع المساجد أنه في حال طلب تجديد الإقامة لشاغلي الوظائف الدينية يجب مراجعة مقر إدارة مساجد المحافظة مستوفيا أوراق صورة من البطاقة المدنية وصورة من جواز سفر، وفي حال تواجد الأسرة داخل الكويت صور البطاقات المدنية لجميع أفراد الأسرة مطابقة لعنوان السكن مع إرفاق حركتي الدخول والخروج للزوجة من تطبيق «سهل» وإرفاق حركتي الدخول والخروج للأبناء ممن تجاوزوا 18 عاما من تطبيق «سهل».

وتضمنت الأوراق أيضا شهادة راتب حديثة وسارية بها الباركود للعاملين المسجلين بديوان الخدمة المدنية، فيما عدا العاملين على بند الإيرادات، وشهادة استمرارية العمل من الإدارة التي يعمل بها الموظف.