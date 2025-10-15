

أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة توعوية بعنوان «وعيك الآن.. أمانك غدا» في مجمع الأفنيوز، ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى النساء وتشجيعهن على إجراء الفحوص الدورية المبكرة.



وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس في تصريح صحافي أمس أن شهر أكتوبر يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على خطورة مرض سرطان الثدي وضرورة التوعية بأساليب الوقاية والكشف المبكر عنه.



وأشار إلى أن الجمعية تحرص على دعم المبادرات الصحية والاجتماعية التي تخدم المجتمع الكويتي وتنسجم مع رسالتها الإنسانية، موضحا أن الفحص المبكر يعد الوسيلة الأهم لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، حيث ترتفع نسب الشفاء لدى الكثير من النساء عند التشخيص المبكر.



وذكر أن الجمعية تسعى من خلال هذه الحملة إلى تشجيع النساء على المتابعة الدورية، ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة العامة والوقاية، مبينا أن الحملة التوعوية تضمنت وجود متطوعي الجمعية في معرضها المقام في مجمع «الأفنيوز» للتوعية بأهمية الفحص المبكر، وطرق الكشف الذاتي، والعوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة، بالإضافة إلى تقديم إرشادات صحية تسهم في الحد من انتشار المرض. وأعرب المغامس عن شكره للطاقم الطبي المشارك من قبل وزارة الصحة ومتطوعي وموظفي الجمعية وإدارة مجمع الأفنيوز على تعاونهم في إنجاح الحملة، مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي يتطلب تكاتفا من جميع الجهات الرسمية والأهلية للوصول إلى مجتمع صحي وآمن.