

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بجولة تفقدية في معسكر الصمود شملت لواء المشاة الآلي، ولواء الأمن الداخلي، ومديرية الإسناد القتالي، وكان في استقباله قائد لواء التعزيز العميد الركن عبدالله صالح عبدالله. ونقل وكيل الحرس الوطني للمنتسبين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في الشيخ مبارك الحمود رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس. واستمع في مركز عمليات الإسناد القتالي إلى إيجاز عن الوحدات اشتمل على القدرات وخطة العمل والإمكانات والرؤية المستقبلية للتطوير.



كما تفقد وكيل الحرس الوطني في جولة ميدانية لواء الأمن الداخلي، ولواء المشاة الآلي للوقوف على آلية سير العمل والاطلاع على المهام المنوطة بهما، مشيدا بجهود رجال الحرس الوطني، مؤكدا أهمية مواصلة التدريب للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.