اختتم ديوان المحاسبة الحلقة النقاشية المشتركة مع وفد من مكتب مراجع ومدقق عام الهند، حول موضوع «التدقيق في مجال التعليم العالي»، والتي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من خطة عمل مذكرة التفاهم مع مكتب مراجع ومدقق عام الهند، وذلك خلال الفترة من 6-9 أكتوبر 2025.



وقالت مدقق أول بإدارة المهام الرقابية روان النصف ان الحلقة توصلت إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العمل الرقابي بين الجهازين، وتبادل الخبرات المتعلقة بالتدقيق على قطاع التعليم، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة جهاز الهند في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأعمال التدقيق.



كما أضافت النصف أن التوصيات تطرقت إلى ضرورة وجود أنظمة آلية متكاملة لدى الجهات الحكومية وإنشاء ربط فعال بين المكاتب الثقافية ووزارة التعليم العالي، وتعزيز التخطيط القائم على الأدلة في عمليات التدقيق، وضرورة دمج التحليلات الدولية المقارنة في مرحلة التخطيط، إلى جانب استخدام مؤشرات عالمية (مثل معدل الالتحاق، البحث العلمي، والحوكمة) لتوفير سياق مرجعي للرقابة على التعليم في الكويت، وذلك في سبيل الانتقال من رصد المخاطر بعد وقوعها إلى التنبؤ بها مسبقا ضمن مصفوفة تقييم المخاطر.



كما أوصى المشاركون بتطوير استخدام أدوات التحليل الرقمي والبياني، وتعزيز قدرات المدققين في تحليل البيانات واختبار موثوقيتها، والتحقق من جودة البيانات التعليمية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الاعتماد على الأدلة الدقيقة في العمل الرقابي.