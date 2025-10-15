

أسامة أبوالسعود



أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج مستمر حتى 22/11/2025 الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أنه من شروط التسجيل أن يكون مقدم الطلب كويتيا لم يسبق له الحج، وأن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى 5 أشخاص، ويجب أن تكون المجموعة من ضمن الأقارب، ويسمح للنساء بإضافة محرم واحد سبق له الحج، كما يسمح بتسجيل مقيم واحد في المجموعة من ضمن الأقارب.

‏‎وأوضحت الوزارة أنه ‎يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال أثناء فترة التسجيل، وسداد مبلغ 10 دنانير غير مستردة في جميع الأحوال عند تسجيل رغبة الحج، على أن ‎يتم بعد إجراء الفرز لتثبيت التسجيل لدى الحملة سداد مبلغ 1500 دينار من قيمة سعر الحج في حملة الحج، مبينة أن الطلب يسقط بعد انتهاء المهلة المحددة أو عدم الدفع، كما يحق للحاج تغيير الحملة لمرة واحدة وذلك قبل 15/1/2026، وذلك بعد قبول الحاج وإتمام تسجيله لدى الحملة. واستثنت الوزارة من رسوم التسجيل حالتين هما أصحاب الأعمار فوق 65 سنة فما فوق، ومن لديه إعاقة سواء كانت متوسطة أو شديدة.