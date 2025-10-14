في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمتابعة المحتويات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري مع ما يتضمنه من معلومات غير دقيقة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط شخص قام بنشر مقطع فيديو متداول لامرأة تحاول فتح باب مركبة أحد الأشخاص في إحدى مناطق محافظة العاصمة.

وعلى ضوء تداول المقطع، باشرت مباحث الروضة التحريات الفورية، حيث تم استدعاء قائد المركبة والاستماع لأقواله، وأفاد بأن الواقعة حدثت بالفعل لكنه لا يعرف المرأة، فيما تبين من خلال المتابعة واستخراج كاميرات المراقبة المحيطة أن المرأة كانت تحاول الركوب في المركبة عن طريق الخطأ لاعتقادها بأنها تخص أحد معارفها، كما تم التوصل إلى الشخص الذي كان قد حضر وأخذها من الموقع.

وتبين لاحقًا أن ناشر الفيديو قام بتداول المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقًا بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل المتابعين، دون إبلاغ الجهات المختصة، بقصد تحقيق مكاسب شخصية وزيادة المشاهدات، وقد تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى إبلاغ الجهات المعنية فورًا عند مشاهدة أي سلوكيات أو تصرفات سلبية بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر أو تداول أي مقاطع أو معلومات دون التحقق من صحتها من المصادر الرسمية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة قانونية تعرض أصحابها للمساءلة.