البنوك الكويتية تتفوق على الكثير من نظرائها العالميين في العوائد ما يعكس متانة الأسس التي تستند إليها ويعزز ثقة المستثمرين



شارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد، في حلقة حوارية، نظمها اتحاد مصارف الكويت ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن.

الحلقة بعنوان "البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية".

أكد خلالها أن متانة رأس المال، ووفرة السيولة واستقرار السياسات النقدية والرقابية، تجعل من الكويت بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين العالميين، لاسيما في ظل اتجاه الكويت في السنوات الأخيرة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً على المستثمرين، بما يكرّس التزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل.