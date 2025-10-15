اعلن الجيش الاسرائيلي ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تسلمت من حركة المقاومة الاسلامية حماس جثامين 4 من المحتجزين الاسرائيليين ، وذلك ضمن خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أصدر الجيش بياناً قال فيه إن "الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة الالتقاء في جنوب قطاع غزة، لتسلم عدة توابيت تحتوي على رفات رهائن قتلى إلى عهدته".



جاء هذا بعدما أفاد قيادي في حماس بأن الحركة ستسلم جثامين أربعة إلى ستة رهائن إسرائيليين ، وفقا لوكالة "فرانس برس".



كما أكد مسؤول مشارك في العملية أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ في إرسال أربع جثث جديدة إلى إسرائيل.