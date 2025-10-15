من الدوحة إلى جدة عشنا فرحتين جميلتين بطعم القهوة الخليجية ذات النكهة المميزة بعدما تأهل " العنابي والأخضر " معا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك الصيف المقبل. فرحنا لتأهل الشقيقين معا في ليلة عامرة بالتشويق والإثارة اكدت علو ومكانة الكرة الخليجية بفضل القيادات الجكيمة في خليجنا المعطاء، وجاء التاهل القطري رائعا بكل تفاصيله وتحول ملعب المباراة بنادي السد الى لوحة فنية من الجماهير بلباسها الأبيض ولوحاتها " العنابية " التي أضفت على جمال المباراة جمالا آخر وهتفت بعد المباراة " الله يا عمري قطر " .

وفي مدينة جدة عروس البحر الأحمر واصلت الكرة السعودية تميزها وتفردها بعد تأهل مستحق إلى المونديال العالمي للمرة السابعة بعدما أصبحت كرتها في مصاف " العالمية " بفضل مكانة الدوري السعودي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو ونجوم آخرين من الطراز الرفيع. هنيئا للمنتخب السعودي ولاعبيه وفي مقدمتهم النجم سالم الدوسري صاحب الهدف " التاريخي " الذي تسبب في هزيمة الارجننتين وميسي في مونديال الدوحة 2022.