أصبح منتخب إنجلترا أول فريق أوروبي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز 5-0 على لاتفيا مساء الثلاثاء في الجولة الثامنة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الذي سيقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بفضل 6 انتصارات متتالية، ليضمن الصدارة متفوقا بفارق 7 نقاط عن ألبانيا، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين من انتهاء هذه المرحلة في نوفمبر المقبل.

أما منتخب لاتفيا فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع بعد خسارة رابعة مقابل تعادلين وفوز وحيد.

اما البرتغال فسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه منتخب المجر بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «جوزيه ألفالادي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليُؤجَّل حسم تأهله الرسمي إلى الجولة المقبلة بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط فيما رفعت المجر رصيدها الى 5 نقاط بالمركز الثاني قبل مرحلتين من ختام تصفيات المجموعة السادسة.

وقد شهدت المباراة مواصلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام القياسية بعدما سجل هدفي فريقه ليعتلي صدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 41 هدفاً متخطياً رصيد كارلوس رويز نجم منتخب غواتيمالا الذي سجل 39 هدفاً.

بينما باتت إسبانيا أقرب من أي وقت مضى لحسم تأهلها إلى النهائيات عقب فوزها الرابع بالعلامة الكاملة على بلغاريا 4-0.

وحافظت إسبانيا على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 3 عن تركيا التي حققت فوزاً ساحقاً على جورجيا4-1 لتُبقي على آمالها الضئيلة بالتأهل المباشر.

من جهة أخرى، واصلت إيطاليا تعافيها وحققت فوزها الرابع توالياً بتغلبها على الكيان الصهيونى 3-0 في أوديني ضمن المجموعة التاسعة، ولكن المنتخب الايطالي لايزال في المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلف المنتخب النرويجي المتصدر ب18 نقطة قبل جولتين من الختام.