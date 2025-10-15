هنأ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبد العزيز، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه اشعل الحماس في نفوس السعوديين وكذلك اللاعبون خصوصاً في الملحق الآسيوي، مؤكداً أن المملكة تحظى بقيادة عظيمة.

وهنأ المسحل في حديث لوسائل الاعلام بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كاس العالم للمرة السابعة في تاريخه، وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي «على كل ما قدمه من جهد وتعب ودعم ومساندة وكذلك الجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير التي دعمت بشكل فعلي، معتبرا أن التأهل السابع يضع المملكة في صفوف المقدمة للمنتخبات العربية التي حققت هذا المنجز، وبين أنها المرة الأولى التي تتأهل فيها المنتخبات السعودية لنهائيات كأس العالم في الفئات الثلاث (أول - شباب -ناشئين) معتبراً أن ذلك يعكس حجم الدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية».

وشدد على أن التعبير بالكلمات صعب في مثل هذه المواقف.

وبرر المسحل تصريح المدرب قبل المباراة بشأن حديثه عن أن المباراة هي الأهم في مسيرته، مبيناً أن هناك لبسا حصل في الترجمة وأن المدرب رينارد يقصد أنها من أهم المباريات في مسيرته واصفاً المدرب بـ«العاطفي».

وعن مستقبل رينارد بعد التأهل لكأس العالم، قال المسحل ان المدرب مستمر بشكل مؤكد على الأقل في كأس العرب التي ستقام في دولة قطر والتي سيشارك فيها المنتخب السعودي بكل قوة.

وأشاد بما قدمه المدرب في عمله مبيناً أن هناك لاعبين ظهروا للمرة الأولى في هذا الملحق وقدموا أداء كبيرا.

وأوضح المسحل أن اللاعبين استشعروا حجم المسؤولية ووعدوا وزير الرياضة ووعدونا بالتأهل وهذا ما حصل.

وأكد أن هناك ظروفا صعبة مر بها المنتخب منها تغيير المدرب السابق.