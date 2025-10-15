وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الأربعاء، في زيارة عمل حيث سيجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن يناقش الشرع تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن الشرع وصل إلى روسيا "في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".