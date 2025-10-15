ستسمح إسرائيل بإعادة فتح معبر رفح اليوم الأربعاء، للسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من مصر، بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة على موقعها "ستُرسَل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمدة والقطاع الخاص وبلدان مانحة"، من دون أن تكشف عن مصادرها.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إلى إعادة فتح المعبر في وقت تواجه غزة أزمة إنسانية حادّة بعد الحرب التي استمرت عامين في أعقاب هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وفي نهاية اغسطس، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

وذكرت أن إعادة فتح معبر رفح الذي قررته "القيادة السياسية" يأتي بعد تسليم حماس رفات أربعة رهائن آخرين في وقت متأخر الثلاثاء بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيّز التنفيذ الجمعة.

وبموجب الاتفاق الذي لعب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دور الوساطة في التوصل إليه، كان مقررا أن تسلّم حماس جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التطبيق.

وبينما تم الإفراج عن جميع الرهائن العشرين الأحياء في الوقت المحدد، تسلّمت إسرائيل بحلول مساء الثلاثاء رفات ثمانية فقط من 28 رهينة لقوا حتفهم.

وهدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الثلاثاء بقطع إمدادات المساعدات عن غزة إذا لم تُعد حماس رفات الجنود من القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي أن قرار إعادة فتح معبر رفح للسماح بعبور المساعدات اتُّخذ أيضا بعدما أُبلغت إسرائيل بنية حماس إعادة رفات أربعة رهائن آخرين الأربعاء، وهي خطوة لم تؤكدها الحركة بعد.