أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، اغتيال مرشح للانتخابات النيابية المقبلة بتفجير عبوة لاصقة أسفل مركبته في قضاء (الطارمية) شمال العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إن اغتيال العضو في مجلس محافظة بغداد المرشح للانتخابات النيابية المقبلة صفاء المشهداني، وقع بعد منتصف الليل في منطقة (حي الضباط) بقضاء (الطارمية) وأسفر كذلك عن إصابة أربعة أشخاص كانوا برفقته.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وجه بالتحقيق في حادث الاغتيال حيث تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيق عليا بإشراف قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

يذكر أن المشهداني ينتمي إلى (تحالف السيادة) الذي يمثله أربعة أعضاء في مجلس محافظة بغداد ويشارك بالعشرات من المرشحين في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ال11 من نوفمبر المقبل.