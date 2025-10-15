أبدى الإسباني خولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر لكرة القدم، سعادته بتحقيق «حلم الجميع» في البلاد ببلوغ نهائيات كأس العالم بأميركا الشمالية 2026 بعد الفوز على الإمارات 2-1 في الملحق الآسيوي.

وفازت قطر بفضل هدفي بوعلام خوخي في الدقيقة 49، وبيدرو ميغيل في الدقيقة 74، قبل أن يقلص سلطان عادل الفارق لصالح الإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وكانت قطر قد تعادلت سلبيا في المباراة الأولى بالمجموعة الأولى للملحق أمام عُمان.

وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها قطر النهائيات بعد استضافتها لنسخة 2022.

وقال لوبتيغي مدرب قطر لشبكة «بي.إن سبورتس: «صنعنا التاريخ ودخلنا من الباب الكبير. أشكر اللاعبين وسعيد لوجود الجماهير المحبة للمنتخب القطري اليوم . حلم الجميع تحقق».

وأضاف: «تعاملنا مع المباراة بطريقة جيدة. طالبت اللاعبين باستغلال كل الفرص المتاحة».

وأشار لوبتيغي إلى أنه حصد الكثير من الألقاب على مدار مسيرته كمدرب «لكن هذه التجربة مع قطر جميلة للغاية. علينا الاستمتاع بما حققناه. سنحتفل الآن وسنستعيد عافيتنا البدنية. مررنا بأيام عصيبة قبل مباراة اليوم لكننا حققنا الانتصار وبلغنا النهائيات».