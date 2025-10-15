أعرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام قطر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل في فترات عديدة من اللقاء لكنه لم يوفق في ترجمة الفرص إلى أهداف.



وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، قال كوزمين بنبرة يغلب عليها الحزن: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، سيطرنا على مجريات المباراة لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين بطريقة كان يجب تفاديها، هذا أمر مؤسف للغاية، لأن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم. كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون عادلة، واليوم كانت كذلك بالنسبة لنا».



وأضاف المدرب الروماني: «لقد حاولنا أن نكون الطرف الأفضل ونجحنا في السيطرة، ولكننا لم ننجح في استثمار الفرص المتاحة للتسجيل، الهدفان اللذان تلقيناهما كانا من خطأين في التمركز الدفاعي، وهذا ما حسم المباراة لصالح قطر. للأسف، عندما تلعب أمام فريق قوي ومنظم مثل المنتخب القطري، فإن مثل هذه الأخطاء تكلفك كثيرا. ومع ذلك، لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم داخل الملعب».



وأشار كوزمين إلى أن منتخب الإمارات بات الآن في موقف صعب بعد خسارة بطاقة التأهل المباشرة، لكنه شدد على ضرورة مواصلة القتال، موضحا: «الآن علينا أن نلعب مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية لمحاولة العودة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، نعم الوضع صعب ومؤلم ولكن هذا هو واقع كرة القدم».



وأكد: «علينا أن نتقبل الأمر وأن نقف على أقدامنا مجددا ونقاتل مرة أخرى، لا وقت للبكاء أو الإحباط، فالمنافسات لا تتوقف، والطريق لا يزال أمامنا».



وعن الهدف الذي سجله فريقه في الدقائق الأخيرة، أوضح كوزمين: "لم نستسلم حتى النهاية. سجلنا هدفا متأخرا في الوقت بدل الضائع وأظهرنا أننا لا نعرف الاستسلام، لكن الوقت لم يسعفنا للعودة في النتيجة، أقدر كثيرا الروح التي ظهر بها اللاعبون حتى آخر لحظة، وهذه الروح ستكون دافعا لنا في المرحلة القادمة».



كما أشار كوزمين إلى «الظروف الصعبة» التي واجهها فريقه خلال فترة التصفيات، قائلا: «يجب أن أذكر أننا خضنا مباراة قوية قبل ثلاثة أيام فقط، ومع ذلك قدم اللاعبون مجهودا بدنيا هائلا، ربما كنا بحاجة إلى مزيد من الراحة، لكننا حاولنا بكل ما نملك، الحظ لم يكن إلى جانبنا اليوم (الثلاثاء)، ولكن لا يمكننا أن نتخذ ذلك عذرا، في النهاية، من يسجل الأهداف هو من يفوز، وقطر فعلت ذلك واستحقت التأهل».



واختتم مدرب المنتخب الإماراتي تصريحاته قائلا: «أنا فخور باللاعبين رغم الخسارة، لأنهم قدموا مباراة كبيرة وبذلوا جهدا كبيرا حتى النهاية. أقول لهم إن هذه ليست النهاية، بل بداية جديدة يجب أن نتعلم منها الكثير، علينا أن ننهض سريعا ونستعد للخطوة التالية، لأن كرة القدم لا تتوقف، والطريق إلى المونديال ما زال متاحا».