استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري أحمد الشرع لأول مرة منذ إطاحة المعارضة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال بوتين لـ الشرع: نريد مصلحة الشعب السوري، ولدينا علاقات ديبلوماسية تاريخية ممتدة مع سورية.

واعتبر بوتين أن الانتخابات البرلمانية في سورية نجاح كبير وستعزز الروابط بين القوى السياسية كافة. وأكد: مستعدون للتواصل عبر وزارتي الخارجية في البلدين.

من جهته، أكد الرئيس السوري أن هناك علاقات قوية بين سورية وروسيا ونعمل على إعادة ربط هذه العلاقات. وأضاف: نحاول أن نعرف بسورية الجديدة في مختلف أنحاء العالم، وروسيا من الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة.